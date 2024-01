V mostecké sportovní hale se na tři krále 6.1.2024 hrál okresní přebor mládeže ve stolním tenise. Sešlo se zde celkem 24 účastníků ve čtyřech věkových kategoriích – U11, U13, U15 a U17 z Mostu, Litvínova, Horního Jiřetína a Kopist.

Okresní přebory mládeže stolních tenistů v Mostě. | Foto: Se svolením Heleny Houdkové, SKST Baník Most

Systém turnaje byl bez rozdílu věku v první fázi skupinový a poté se hrál progresivní pavouk o konečné umístění. Z celkových výsledků se pak rozdávali medaile dle věkových kategorií.

Mostecký klub SKST Baník Most reprezentovalo 9 chlapců a 1 dívka. Kategorii U11 vyhrál David Zeidl a na druhém místě se umístil Richard Šváb (oba SKST Baník Most). Zlatou medaili si v kategorii U13 odvezla Emma Černá (TTC Litvínov), stříbrnou Tomáš Hauptvogl (TTC Litvínov) a bronz získal Jan Lukaščuk (SKST Baník Most). V nepočetnější kategorii U15 zvítězil Lukáš Miškovič (TTC Litvínov), v souboji o druhé místo si radost udělal Filip Brabec (TTC Litvínov) před Markem Mazánem (SKST Baník Most). Nejstarší kategorii U17 vyhrál Martin Loefner (TTC Litvínov), který se stal i celkovým vítězem celého turnaje, stříbro putovalo také do TTC Litvínov Ivanu Zejničovi a bronz si odnesl Jan Pokorný (SKST Baník Most). Soutěž útěchy ovládla Simona Weissová (SKST Baník Most).

Tímto turnajem odstartovala stolním tenistům druhá polovina soutěžní sezóny 2023/2024.

Helena Houdková, SKST Baník Most