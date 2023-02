OHK Most představila vysoké a vyšší odborné školy na tradičním veletrhu

Okresní hospodářská komora Most, která letos slaví 30 let od svého vzniku, opět uspořádala ve spolupráci s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, kontaktním pracovištěm Most, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera, veletrh vzdělávání Sokrates 2.

Okresní hospodářská komora Most představila vysoké a vyšší odborné školy na tradičním veletrhu Sokrates 2. | Foto: OHK Most

Generálním partnerem pro letošní 15. ročník byla opět společnost Cheminvest. Hlavními partnery akciové společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická. Akci také podporují statutární město Most a město Litvínov. Hosty slavnostního zahájení byli radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová, ředitelka ÚP v Mostě Veronika Kubalová, ředitel odboru zaměstnanosti krajské pobočky ÚP Jaroslav Kunc a jednatel odborné sekce vzdělávání při OHK Most Josef Švec. Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích zúčastnilo 12 škol nejen z našeho regionu. Na podzim komora ve spolupráci s úřadem práce opět zrealizuje veletrh středního vzdělávání Sokrates 1. Veletrhy Sokrates jsou již dlouholetou tradicí a nedílnou součástí aktivit OHK Most. Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště pak zájemce o studium, o možnostech vzdělávání. Zájemci o studium mohou tyto komorové veletrhy využít právě pro přímou komunikaci se zástupci vzdělávacích institucí. Jiřina Pečnerová - ředitelka úřadu OHK Most