V neděli 21. června jede Offroad safari výlet Krušnohořím! Na tomhle výletu se účastníci projedou po hřebenech Krušných hor, kde se naskýtá pohled na nádherná horská panoramata.

V neděli vyráží Offroad safari do Krušných hor. | Foto: Offroad safari

„Podíváme se do bývalé vycezovací huti, zapsané do seznamu UNESCO, budeme pátrat po stovky milionů let starých otiscích vzácných rostlin a mnoho dalšího!,“ slibuje šéf Offroad safari Martin Bareš.