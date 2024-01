Odstartoval 24. ročník Tříkrálové sbírky. Koledníci vyrazili i do ulic Mostu

Čtenář reportér

Spolu s příchodem nového roku odstartovala již tradiční Tříkrálová sbírka, která letos probíhá v období od 1. do 14. ledna. Tato akce, která se stala nedílnou součástí českého vánočního období, přináší naději a pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. V kostýmech Tří králů a s kasičkami v rukou vyráží do ulic měst a obcí koledníci, aby vybírali finanční prostředky na dobročinné účely. Organizátorem této sbírky je Charita Česká republika, a mezi aktivními účastníky nesmí chybět ani Charita Most.

Tříkrálová sbírka. | Foto: Lucie Jehličková

Tříkrálová sbírka má hluboké kořeny a původní myšlenka spočívá v tradici Tří králů, kteří přinesli dary novorozenému Ježíši. Ovšem v moderním kontextu se tato tradice transformovala v charitativní akci, jejímž cílem je pomáhat nemocným, handicapovaným a potřebným lidem. Od roku 2000 je organizátorem sbírky Charita Česká republika (dříve Česká katolická charita), která zajistila, že se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkovou akcí v České republice. Hlavním cílem Tříkrálové sbírky je shromažďování finančních prostředků na podporu sociálních projektů, které pomáhají nemocným, lidem s postižením a všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Díky štědrosti občanů České republiky mohou být realizovány desítky projektů, které mění životy těch, kdo potřebují pomoc. Pro ty, kteří by rádi přispěli k úspěchu Tříkrálové sbírky, existuje několik možností. Můžete se setkat s koledníky v ulicích měst, kteří vám rádi představí projekty, na které sbírka zaměřuje svou pozornost, a vy můžete přispět finanční částkou přímo do kasičky. Alternativně lze přispět i online prostřednictvím oficiálních webových stránek Tříkrálové sbírky nebo zaslat dárcovskou SMS. Lucie Jehličková