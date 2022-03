Tentokrát se ale na vás obracíme s dotazem, týkajícím se času zahájení přednášek. Z řad posluchačů se ozývají různé názory a bohužel, nikdy se nelze přizpůsobit všem. Vyhovoval by více čas zahájení přednášek 16 či od 17 hodin?

Doposud to bývalo od 17 hodin. Prosíme o sdělení vašeho názoru do komentářů pod naším příspěvkem na sociální síti facebook. Dle vašich reakcí se budeme snažit přizpůsobit čas, aby se mohlo přednášek zúčastnit co nejvíce posluchačů. Již se vás těšíme.

Vaše Oblastní muzeum a galerie v Mostě