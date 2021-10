V domácím prostředí Střediska volného času Most na úvod prvního kola podlehli vysoko Boskovicím 3:10, následně jistě porazili Břeclav 9:3 a poté překvapivě vybojovali výhru nad Dragons Modřice 6:5. Bojovným výkonem se mostečtí prezentovali i ve druhém kole v Praze. Na další body to ale nestačilo, mrzela zejména těsná s domácí Prague NHL. Proti favorizovanému Doudeen Teamu byl v polovině zápasu, po dvou směnách, stav 2:2. Pak ale soupeř ukázal, v čem je jeho síla, a nakonec vyhrál vysoko 8:2. Po dvou kolech patří mosteckým sedmá příčka desetičlenné první ligy.

Mostecké béčko ve druhé lize šprtci nastoupilo rovněž v Praze, ve čtyřech zápasech si připsalo čtyři vítězství a je na průběžném druhém místě. V regionální soutěži – Severočeském poháru družstev – se hrál jediný zápas. ČerníPanteři.CZ porazili Pinkpokáče 6:2. Na regionální úrovni proběhly také dva turnaje jednotlivců s názvem Pohár 15. ZŠ Most. V táhlovém hokeji Chemoplast zvítězil Martin Schlosser, ve šprtci vyhrál jeho bratr Jakub.

VÝSLEDKY:

1. liga družstev – billiard-hockey šprtec – 1. a 2. kolo zápasy: BHC StarColor Most - BHC StarColor Most - BHK IQ Boskovice 3:10, BHC StarColor Most - Gunners Břeclav 9:3, BHC Dragons Modřice - BHC StarColor Most 5:6, BHC StarColor Most - Prague NHL 3:4, Doudeen Team - BHC StarColor Most 8:2

1. liga družstev – billiard-hockey šprtec – tabulka po 2. kole: 1. SHL Reklama Dobrá Voda – 8 bodů/5zápasů, 2. BHK IQ Boskovice – 7/5, 3. Doudeen Team – 6/4, 4. BHC Draci Modřice – 6/5, 5. BHC Dragons Modřice – 5/5, 6. B.O.S. Team – 4/4, 7. Prague NHL – 4/5, 8. BHC StarColor Most – 4/5, 9. SHL Brno – 2/4, 10. Gunners Břeclav – 0/4

2. liga družstev – billiard-hockey šprtec – 1. kolo – zápasy: BHC StarColor Most „B“ – ESH Praha – BHC StarColor Most B 3:4, BHL Žďár nad Sázavou – BHC StarColor Most B 3:5, SHK Kadolec – BHC StarColor Most B 0:9, BHC StarColor Most B – BHL Žďár nad Sázavou 9:0

2. liga družstev – billiard-hockey šprtec – tabulka po 1. kole: 1. Šprti Mutěnice – 9 bodů/6zápasů, 2. BHC StarColor Most B – 8/4, 3. Sokol Střelice – 7/4, 4. ESH Praha – 6/4, 5. THE Orel Bohunice – 6/6, 6. BHC Dobrá – 5/4, 7. BHL Žďár nad Sázavou A – 4/6, 8. BHK IQ Boskovice B – 3/4, 9. SHK Kadolec – 2/6, 10. BHL Žďár nad Sázavou B – 0/6

Pohár 15. ZŠ Most – billiard-hockey šprtec (kat. Severočeský pohár): 1. Jakub Schlosser (Sharks 4. ZŠ Most), 2. Oliver Čermák (SVČ Most), 3. Tomáš Stejskal (BHC 15.ZŠ Most), atd.

Pohár 15. ZŠ Most – táhlový hokej Chemoplast (Český pohár, kat. B): 1. Martin Schlosser (Most), 2. Oliver Čermák (SVČ Most), 3. Jakub Schlosser (Most), atd.

Jakub Hasil - Bhc Most