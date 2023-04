Osobní terénní vozidlo Toyota RAV4 pro brandovské dobrovolné hasiče převzal od HZS Ústeckého kraje starosta obce Brandov Jiří Mooz. Předal ho jednotce k užívání.

Nové auto pro brandovské dobrovolné hasiče. | Foto: Se souhlasem Jiřího Mooze

"Získáním tohoto vozidla bude zajištěna vyšší akceschopnost našich dobrovolných hasičů při zajišťování jednotlivých zásahů do doby příjezdu profesionálních jednotek. Vzhledem k odloučenosti obce a tím delších dojezdových časů složek IZS je pro nás posílení technikou zásadní a této podpory si velice vážíme. Za obec Brandov bychom proto chtěli poděkovat Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje a územnímu odboru HZS v Mostě za poskytnutý bezúplatný dar, osobní automobil Toyota RAV4, který obdrželi dobrovolní hasiči naší obce. Do tohoto období měli k dispozici Škodu Felicii, která však ke svému stáří 23 let je již v technicky nevyhovujícím stavu."

Napsal Jiří Mooz, starosta obce Brandov.