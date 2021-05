Jako první hru činohra Městské divadla v Mostě zde uvede v pátek 21. května hru 3 ženy, o hotelovém pokoji, jedné noci a tří generacích žen z jedné rodiny, které s nelítostným humorem odhalují vzájemné komplikované vztahy.

V sobotu 22. května pak divadlo svou nejnovější inscenaci Hráči. Komedii o hře, o vášni ke hře, podvodu a umění podvodu režíroval Jakub Korčák a diváci se mohou těšit na Víta Herzinu, Jiřího Krause, Jana Beneše, Jakuba Dostála, Otto Lišku, Marcela Rošetzkého a Tadeáše Horehledě.

V neděli 23. května je na programu další komedie a to Baron Prášil. Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění dobrodruha.

Divadelníci upozorňují na aktuálně platná opatření v rámci pořádání kulturních akcí!

Návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek:

- 14 dní od ukončeného očkování

- do 90 dní od prodělání onemocnění covid -19

- negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin, nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno.

K ochraně dýchacích cest je nutný respirátor.

Hry a inscenace zařazené do Divadelního léta na Hněvíně 2021:

Noc na Karlštejně

D´Artagnan

Lotrando a Zubejda

Golem (císařův alchymista Kelley po staletích opět na Hněvíně)

Sluha dvou pánů

3 ženy

Hráči

Baron Prášil

Tři čuníci nezbedníci

Sněhurka a sedm trpaslíků

Rychlý jako pírko aneb Dobří holubi se vracejí

Městské divadlo v Mostě