O příměstský tábor je velký zájem, autodrom přidal čtvrtý termín

Obrovský zájem rodičů o umístění dětí od 6 do 15 let do letního příměstského tábora mosteckého autodromu přiměl organizátory vypsat další termín, a to v týdnu od 3. do 7. srpna. Celkem se tak letos chlapci a dívky vystřídají ve čtyřech turnusech. Původní dva v červenci a jeden v srpnu jsou už plně obsazené.

O příměstský tábor je velký zájem, autodrom přidal čtvrtý termín. | Foto: Autodrom Most