Navzdory tomu se ve všední dny od rána do odpoledne ozývá za okny typický zvuk kmitání jehel šicích strojů. Obsluhují je dvě zaměstnankyně centra a dvě dobrovolnice, které vyrábějí roušky. Další dvě dobrovolnice roušky šijí doma. „Látku a nitě nám zakoupila obec, roušky rozdáváme místním obyvatelům, zejména seniorům,“ vysvětlila správkyně centra Lucie Cabová.

Roušky ženy začaly šít už v polovině března, vyrobily jich dosud více než 400. „Chci moc poděkovat zejména naším dobrovolnicím, paní Hance a Laďce, které se nabídly a bez nároku na odměnu šijí doma roušky a poskytují nám je. Roušky roznášíme zejména po sídlišti Nová výstavba. Zvoníme na seniory. Když nejsou doma nebo neotvírají, v sáčku jim roušku vhodíme do poštovní schránky. Roušku od nás dostane i každý, koho potkáme na ulici bez ní,“ upřesnila Lucie Cabová.

Další „šicí studio“ v Obrnicích vzniklo v místní mateřské škole. I ona je kvůli koronaviru zavřená, nicméně učitelky a správní zaměstnankyně pod vedením ředitelky Vladimíry Pechanové také nezahálejí. „Šijeme na vlastních strojích, začínají už ale stávkovat. I látku používáme z vlastních zásob, další metry nám dodala obec. Adresáty roušek, kterých jsme už vyrobily stovky, jsou pracovníci obecního úřadu, místních technických služeb, Obrnického centra sociálních služeb, Městské správy sociálních služeb v Mostě, ale také například řidiči městské hromadné dopravy,“ vyjmenovala ředitelka.

Skupinou, kterou koronavirus ohrožuje nejvíce, jsou senioři. I proto se opatření obce zaměřují z velké části na ně. Na webových stránkách www.ouobrnice.cz senioři najdou telefonní čísla, kde se dovolají pomoci. „Po dobu nouzového stavu seniorům nabízíme například možnost zajištění základních potřeb, nákupu základních potravin nebo obstarání léků na předpis formou e-receptů, a to nejpozději do druhého dne od objednávky. To vše pochopitelně zdarma,“ potvrdil obrnický starosta Stanislav Zaspal.

Jan Foukal