Mostecký jachtařský klub pořádá příměstské tábory úplně poprvé. „Navazujeme na naše zkušenosti s pravidelnými tréninky dětí i s letními výcvikovými tábory na vodě pro členy. Dětem se budou věnovat zkušení trenéři, k dispozici budou mít veškeré vybavení pro jachtařské tréninky včetně lodí a motorového člunu,“ říká trenér Martin Záchvěj. Tábor je určen nejen členům klubu, ale i úplným začátečníkům, kteří si chtějí jízdu po vodě vyzkoušet. „Naučíme je základy, ti zkušenější se mohou zdokonalit,“ dodává trenér.

Příměstský tábor bude probíhat v klasickém režimu od pondělí do pátku s přebíráním dětí v Mostě. Cena proto zahrnuje i každodenní dopravu na Nechranickou přehradu, kde bude ve zdejším zázemí YCBM program probíhat. O děti bude postaráno včetně stravy a pitného režimu.

Tábor je určen pro děti a mládež ve věku 7 až 14 let. „Naším cílem je rozšířit členskou základnu a přilákat nové členy z řad dětí. A není lepší cesta, než si to vyzkoušet na vlastní kůži. Právě takovou možnost budou mít děti na táboře,“ vysvětluje člen klubu Tomáš Pinc. „Věřím, že jachting v Mostě má před sebou velkou budoucnost. Klíčem k ní je otevření Jezera Most, kde, jak doufám, budeme moci už letos začít s pravidelnými tréninky. To zjednoduší podmínky trénování především pro školáky a jejich rodiče,“ dodává. Vybudování jachtařského klubu na břehu nového jezera je jedním z největších cílů mosteckého sportovního klubu.

Příměstské tábory Yacht Clubu Baník Most se rozjedou 6. července a budou se konat každý týden v červenci a poté ještě od 24. do 28. srpna. Cena pro členy je 2500 korun, pro nečleny 5000 korun s tím, že klub nabízí možnost snížit cenu v případě, že se dítě rozhodne v průběhu tábora pro členství. Přihlášky a podrobné informace lze získat na facebooku @yachtclubbanikmost nebo prostřednictvím e-mailu ycbm1604@gmail.com a telefonu 734 617 280.

Kateřina Táborská