Autodrom Most má již od přelomu roku nový asfaltový povrch, zvětšené únikové zóny, nové odvodnění a řadu dalších technických vylepšení. Rok 2022 přinesl investice do renovace zázemí s cílem dalšího zvýšení bezpečnosti a komfortu pro samotné závodníky, týmy i veřejnost. Od konce minulé sezóny se tak v Mostě proinvestovalo 35 milionů korun.

Čerstvou novinkou letošního roku je pak rekonstrukce řídící věže. Ta se zaměřila na dispečink a celé spodní patro, v němž sídlí vedení závodu. Zvětšené prostory dispečinku nyní odpovídají požadavkům pro konání světových závodů, stejně jako nový kamerový systém. Dráhu nyní sleduje 27 kamer s rozlišením 4K. Světově unikátním zlepšovákem je potom mobilní kamera, kterou lze do pěti minut instalovat v kterékoliv části okruhu. To se může hodit nejen v případě, kdy některá ze statických kamer vypadne, ale také například v exponovaných místech při zvlášť důležitých závodech. Kamera se dá umístit tak, aby bylo vidět vše, co vedení závodu potřebuje vidět k rozhodování nebo ke zvýšení bezpečnosti v dané oblasti. Všechny kamery jsou otočné v úhlu 360 st. a pro případ deště disponují i stěračem. Jsou také vybaveny 20x optickým zoomem, který doplňuje zoom digitální. Díky vysoké kvalitě obrazu je tak možné detailně zaznamenat jakékoliv vzdálenější místo okruhu do posledního detailu. Kamerové záznamy jsou uchovávány ve vlastním datovém uložišti Autodromu Most po dobu čtrnácti dnů. Ve věži také došlo ke zmodernizování kanceláří zaměstnanců a sportovních komisařů. V neposlední řadě bylo také přikročeno k vytvoření helpdesku a race office, který v Mostě dlouhé roky chyběl. Přízemí věže je nyní připraveno na organizaci a kompletní servis podniků světové úrovně.

Mezi nejvýraznější letošní novinky se, nejen z pohledu návštěvníků, řadí nová moderní restaurace v těsné blízkosti řídící věže. Vedle gastronomických zážitků nabídne nová restaurace i jedinečnou atmosféru s výhledem přímo na závodní okruh.Vyhlídková terasa s barem pak představuje ideální místo pro sledování světového šampionátu silničních motocyklů World Superbike.

V pořadí šesté kolo závodů seriálu Motul FIM Superbike World Championship 2022 bude Autodrom Most hostit ve dnech 29. až 31. července. Fanoušci se mohou těšit na souboje elitních jezdců, mezi nimiž nebudou chybět ani čeští zástupci. Kromě stabilních účastníků, Olivera Königa s Ondřejem Vostatkem, uvidíme také pět českých jezdců, kteří startují na divokou kartu a budou tak moci poměřit své síly se světovou špičkou.

Pod oficiálním názvem Prosecco DOC Czech Round nabídne poslední červencový víkend v Mostě i závody tříd WorldSSP,WorldSSP300, Evropský pohár Yamaha R3 bLU cRU a Northern Talent Cup. V samotné sérii WorldSBK potom startují nejrychlejší silniční stroje značek Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda a BMW. Pro komfortní sledování dění na trati budou na diváckém svahu k dispozici i velkoplošné obrazovky.

Autodrom Most návštěvníkům navíc nabídne vstup do paddocku a populární pit walk s autogramiádou jezdců v ceně vstupenky. Potěšit může určitě i to, že celá akce má probíhat bez jakýchkoliv omezení souvisejících s onemocněním covid-19 a návštěvníci do 18 let mají vstup zdarma.

Vstupenky na tuto výjimečnou akci lze zakoupit již nyní on-line: www.superbike-most.cz. A pozor! Předprodej za zvýhodněné ceny končí tento pátek 22. července!

Radek Laube – tiskový mluvčí Autodromu Most