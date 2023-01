Nový den, vernisáž a Dobré ráno z Ostravy. Dominik Chabr má začátek roku nabitý

Man of the Year 2022 – Muž roku 2022, Dominik Chabr začíná rok 2023 rovnou na třech místech. A to v průběhu dvou dnů. | Foto: TVoje pauza

V pondělí 2. ledna byl hostem na CNN Prima News od 7.35 hodin. Program Nový den jej hostil celých 20 minut. Dopoledne se s týmem potom absolvuje přesun na Ostravsko, kde od 18.30 hodin bude s moderátorem Vlastou Vébrem zahajovat výstavu v Lázních Klimkovice. Po vernisáži proběhne zábavná talk-show, kdy přijdou na řadu i divácké dotazy. V úterý 3. ledna pak bude Dominik Chabr hostem v ostravském studiu České televize a to v Dobrém ránu, už v 6.45 hodin. TVoje pauza