Novorozenecká stanice v Mostě se bude prezentovat na sociálních sítích

Novorozenecká stanice Dětského a dorosteneckého oddělení Krajské zdravotní – Nemocnice Most pečuje o ta nejmenší narozená miminka z celého mosteckého regionu a často i ze vzdálenějších lokalit. Celý tým specializovaných lékařů i sester pomáhá právě těm nejmenším a nejzranitelnějším s jejich příchodem na svět. A že to někdy není lehký vstup do života, by mohly vyprávět stovky maminek, které jejich péčí se svými nově narozenými ratolestmi prošly. Po mnoha poděkováních, zejména na sociálních sítích, se sestry rozhodly, že by svou práci rády prezentovaly široké veřejnosti.

Novorozenecká stanice v Mostě se bude prezentovat na sociálních sítích. | Foto: Krajská zdravotní