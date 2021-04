„Pokud nepůjde o služby podatelny, ale bude potřeba návštěva pokladny nebo například matriky, recepční zařídí klientovi vše potřebné. Vždy se bude řešit jeden žadatel, ostatní počkají před budovou. Všichni samozřejmě musí striktně dodržovat v tu dobu platná hygienická opatření,“ varuje starostka města Kateřina Schwarzová.

I tak by občané měli zvážit cestu na úřad, protože se, je-li to možné, stále preferuje kontakt e-mailem, telefonicky, písemně či datovými schránkami. Písemné dotazy či připomínky je možno vhodit do schránky u vstupu do MÚ Lom bez ohledu na úřední hodiny.

Město Lom