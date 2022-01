Turisté nejen z Ústeckého kraje mohou nominovat do soutěže tu novinku, která je v roce 2021 nejvíce oslovila. „Může to být akce, zážitek, nově otevřená restaurace, ubytování nebo třeba propagační materiál, nový časopis o cestování, aplikace, webové stránky, prostě cokoliv, co podporuje cestovní ruch v regionu. Podmínkou je, aby se jednalo o novinku z oblasti Chomutovska, Mostecka, Litvínovska, Bílinska, Teplicka a horské části Krušných hor,“ vysvětluje ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková.