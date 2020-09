Hrdinové, kteří se vydali do nočního lesa, cestou ke krásné Večernici narazili na spoustou pohádkových postav. Cesta vedla i přes starobylý hřbitov nebo okolo vodníků. Čerti, ježibaba, rytíři, Sněhurka, Křemílek a Vochomůrka nebo Červená karkulka a spoustu jiných, pomáhali odvážlivcům najít Večernici.

Na závěr Večernice otevřela kouzelnou truhlu s pokladem, ze které si každý malý účastník vybral pomocí kouzelného zaklínadla odměnu za svou statečnost. Pamatováno bylo i na rodiče, kterým u rybníčku vodník daroval výměnou za vrácenou žabku něco na posilněnou. Táborák byl tento rok zrušen, ale to nijak nepoznamenalo dobrodružství, které návštěvníci lesa zažili. O hladký průběh akce se staralo 33 dobrovolníků. Poděkování hlavního vedoucího patří městu Most, dobrovolníkům a Městské policii Most za spolupráci.