Nízkoprahové zařízení Domino je na Mostecku v novém prostředí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino provozuje Charita Most v Litvínově již od roku 2009. Posledních 8 let sídlilo v budově Komunitního centra Janov. Nyní se přesunulo jen o pár metrů dál, do tzv. „Domečku“.

Nízkoprahové zařízení Domino je na Mostecku v novém prostředí. | Foto: Se svolením Lucie Jehličkové

Nově zrekonstruované prostory se poprvé slavnostně otevřely 25. ledna. Symbolického přestřižení pásky se ujala ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská spolu s ředitelkou Charity Most Mgr. Světlanou Nikolovou a J.M. can. ICLic. Mgr. Martinem Davídkem. Pak následovalo požehnání prostor za přítomnosti prezidenta Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallase, Ph.D., O.Cr. a místního děkana J.M. can. Mgr. Grzegorze Czerného. Po požehnání prostor promluvila ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, která vyzdvihla práci zaměstnanců Charity Most na poli investičních projektů. Dále promluvila ředitelka Charity Most Mgr. Světlana Nikolova, emeritní ředitelka Mgr. Eva Čenkovičová a vedoucí Komunitního centra Janov Mgr. Alena Bartková, DiS. Kromě zaměstnanců Charity Most se slavnostního otevření zúčastnila také místostarostka města Litvínov paní Květuše Hellmichová či ředitelka Charity Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková. Rekonstrukce původního značně zanedbaného objektu se podařila díky projektu z Evropské unie, který byl realizován v letech 2021-2023. Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získala Charita Most na rekonstrukci objektu téměř 13 milionů korun. Lucie Jehličková