Informace o požadovaném způsobu úhrady nákladů za výměnu asfaltového povrchu Masarykova okruhu v Brně nenechaly klidným předsedu představenstva společnosti Autodrom Most a majitele stejnojmenného areálu Josefa Zajíčka.

Výněna asfaltu na okruhu Autodromu Most. | Foto: Autodrom Most

„Nevycházím z údivu. Asi jsem dělal všechno špatně, když jsem si myslel, že jako soukromý podnikatel se musím o financování investic do obnovy a modernizace svého majetku postarat sám. Ale svou filozofii evidentně změním. Zvláště, má-li někdo tu drzost požadovat za obnovu povrchu dráhy 100 milionů korun. To by stačilo v příští sezoně na uspořádání všech vrcholných tuzemských motoristických podniků včetně jubilejní 50. Barum Czech Rally Zlín,“ říká.