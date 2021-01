Na podzim potom za Melanii Scholtz z New Yorku ještě zaskočila jiná skvělá Američanka z Berlína Ingrid Arthur, ale další podzimní i zimní koncerty jsme zase zrušili - a s ohledem na současnou situaci s těžkým srdcem rušíme všechny další naplánované koncerty do konce června.

Něco se snad podaří přeložit. Vídeňáci DeadBeatz se do Mostu těší, John Fairhurst bude v listopadu hrát v Budapešti a na Benďáku by mohl zastavit cestou zpět, v jednání je superhvězda Andrew Roachford, nositel Řádu britského impéria (MBE) a zpěvák kapely Mike + The Mechanics (tj. zbytek Genesis po rozpadu) …

Těžko se mi to píše, ale ze zrušených koncertů někteří už nepřijedou nikdy. Elisha Blue, jeden z nejlepších bluesových kytaristů z Filadelfie, na ten posranej covid ve věku 62 let zemřel, nadějná kapela Little Geneva z Bristolu se kvůli covidu rozpadla (protože skoro rok nehráli), Todd Wolfe z New Yorku se začal živit skládáním hudby do reklam a do Evropy už nechce…

S politováním musím oznámit, že už nikdy bohužel nepřijede ani mostecká legenda Míra Houška, který vloni v říjnu rovněž podlehl koronaviru. Hrál po putykách celého Mostecka, od Šantánu, přes pivnici U Kubíčka, restaurace Severka, Luna, Slavie, Pošta až po hospodu U Hrušků a U Krokodýla. Patřil mezi průkopníky hudebního stylu Hopsey Čudley, který obohatil vlastním nádechem romantické Oprcajtunk Mjuzik. Jeho hlášky: Neladí - nevadí, Kdo cvičí - kytaru si ničí a Haťa paťa, kde mám tu kořalku?, si už bohužel neposlechneme nikdy. Informoval o tom Pepa Vítek, jeho dlouholetý spoluhráč.

Od září další koncerty ale zase už plánujeme. PES 2 to snad dovolí. Věřme, že po prázdninách, a až budeme všichni naočkovaní, bude Hudební Benedikt pokračovat a ve zdraví se zase uvidíme.

Tomáš Ondrášek