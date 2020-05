Nekončíme a stále pomáháme. Roušky z Mostu pomohou v Londýně

Roušky z Mostu pomohou v Londýně. V úterý 28.dubna bylo do Londýna odesláno 65 roušek. Roušky ušila Nikola Šlehoferová a kolektiv Střediska volného času v Mostě. Roušky z Mostu konkrétně pomohou v National hospital for neurology and Neurosurgery v Londýně.

Roušky z Mostu pomohou v Londýně. | Foto: Vlasta Vébr