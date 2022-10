Pro třetí ročník již tradiční akce si pořadatelé přichystali několik novinek. Nově jsou DeskOFFky dvoudenní akcí a milovníci deskových her tak mohou do muzea dorazit nejen v sobotu, ale i v neděli, oba dny od 9 do 18 hodin.

Během celého víkendu si budete moct vyzkoušet více než 100 deskových her (pro rodiny i skalní fanoušky) předních českých distributorů i lokálních nadšenců. K již tradičním partnerům Albi, Mindok, Tlama games, Blackfire, Dino či LetokruHry se letos přidají i nováčci Fox in the box či Maty Moves. Počet partnerů akce z řad distributorů her se letos poprvé zaokrouhlil na deset.

Pro soutěživé budou během celého víkendu připraveny tradiční miniturnaje o ceny a též velký turnaj o šampiona deskových her.

Další novinkou je rozšíření hracích prostor. Kromě půdních prostor, ve kterých se konaly první dva ročníky akce, budou herní stoly nově i ve workshopové místnosti v půdních prostorách mosteckého muzea.

Vstupné je 75 Kč/den a 100 Kč/2dny. Vstupenky zakoupíte na místě.

Další informaci o akci najdete na FB Rotaract clubu Most (v události „DeskOFFky 2022“)

Petr František Machovec – Rotaract club Most