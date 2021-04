Březen - měsíc čtenářů je svátkem všech knihoven, který již od roku 2011 vyhlašuje SKIP alias Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Stalo se již dobrým zvykem v jeho rámci vyhlašovat také největšího čtenáře jednotlivých knihoven. Jak jej ale zvolit v době covidové a podle jakých kritérií? Letos se největší čtenář vybíral mezi aktivními uživateli e-výpůjček a jedním z hlavních hledisek byl počet uskutečněných výpůjček elektronických knih.

Za litvínovskou knihovnu putuje ocenění až do prosluněného španělského Benidormu. Odtud si již několik let půjčuje e-knihy naše čtenářka Věra Liebigová, a jen za rok 2020 to činí úctyhodných 29 titulů. „Velmi děkuji za cenu, kterou jste mě poctili. Jsem moc ráda, že existuje možnost číst e-knihy, jelikož sehnat tady českou či slovenskou knihu není možné a posílání knih je nepraktické a drahé. Asi bych byla brzy jimi zavalená. I když není nad skutečnou knihu v ruce. Už jsem přečetla i všechny na našem konzulátu v Benidormu,“ píše Věra Liebigová ve svém pozdravu litvínovské knihovně. Šťastné výherkyni gratulujeme k roční registraci zdarma a děkujeme za přízeň, které si dlouhodobě a obzvlášť v této době nesmírně vážíme.

Michaela Hrabinská – Městská knihovna Litvínov