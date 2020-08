V těchto horkých dnech asi vedro zasáhlo každého. Nejen lidé vyhledávají osvěžení u vody.

Mladý kos hledal osvěžení v míse na trávníku. | Foto: Jana Kratinová

Dnes dopoledne například mladý kos našel jako by připravený bazén v míse na trávníku před budovou bývalého mosteckého krematoria na starém hřbitov v Mostě. Koupaní mu rozhodně přišlo k dobru a nejen jemu, Zanedlouho se přiletěl podívat na to, co se to tam děje i další zástupce ptačí říše.