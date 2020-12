Město Most si je vědomo, že právě vlakové nádraží je problematickým místem a tuto situaci hodlá řešit rekonstrukcí přednádražních prostor. Navýšení kapacity odstavných ploch pro MHD a dálkové autobusy, nové zázemí pro řidiče, zvětšení manévrovacího prostoru pro autobusy a výrazně vyšší kapacita parkoviště osobních automobilů. Nezapomíná se ani na komfort cestujících. Dojde totiž také k výrazné modernizaci autobusových zastávek.

Nejdůležitější dopravní uzel v Mostě se promění. | Foto: Město Most

„Původně bylo zamýšleno, že se odkoupí a využijí prostory bývalého autobusového nádraží. Toto však nebylo možné provést, jelikož v rámci probíhajících jednání mezi městem Most a společností BUS.COM a.s., která je současným vlastníkem pozemků bývalého autobusového nádraží, nedošlo k cenové dohodě obou stran,“ vysvětluje k chystané investici náměstek primátora Marek Hrvol. To je důvod, proč město Most muselo zvolit jiné řešení. Jako nejefektivnější se ukázalo protažení plochy přednádražních prostor západním směrem podél silnice 1/13, kde tak vzniká příznivá plocha pro odstavování autobusů.