Ve městě byly zhlédnuty proměny historických kasáren, kde z jedné z největších budov, patřící již Charitě Most, má do dvou let vzniknout sociální bydlení pro seniory s veškerým komfortem, a přesunutý děkanský kostel a jezero Most vzbudily úžas. Město Most se těšilo jejich chvále, k čemuž přispěly i dobré služby hotelu Pohádka na Koňském vrchu.

Po pěkně prožitém partnerském dni se s Českem loučili s úsměvem, ale jen na týden, protože příští víkend bude patřit Perucku.

Brigita Janovská