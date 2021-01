Rok 1971 byl rokem smrti Jima Morissona. Byl to rok, kdy spisovatel Bohumil Hrabal napsal román „Obsluhoval jsem anglického krále“, kdy se narodila herečka Dana Morávková, režisér a herec Ondřej Sokol a plastický chirurg Bohdan Pomahač. Rok, kdy John Lenon vydal skladbu Imagine a básník Pablo Neruda získal Nobelovu cenu. Rok, kdy jsme v televizi poprvé viděli pohádku s písní Dělání a rok, kdy do kin vstoupil film Dívka na koštěti a obyvatelé města Mostu ho mohli poprvé zhlédnout ve zcela novém kině Kosmos.

A byl to také rok, kdy před Vánocemi začalo mrznout a v noci na 24. napadlo několik desítek centimetrů sněhu. Nečekaná nadílka vydržela až do slavnostního otevření nové školy, jež nesla název se jménem zakladatele komunistické strany - Bohumíra Šmerala a která se nacházela ve stejnojmenné čtvrti. 3. 1. 1971 bylo v patnácti třídách zahájeno vyučování. Tehdejší krajský školní inspektor pochválil vybavení tříd i pracovní nasazení ředitele školy Jaroslava Valvody i všech pedagogických pracovníků.

Během prvních let života školy ji navštívila celá řada delegací. Z tehdejšího Sovětského svazu, NDR, ale i z Japonska přijížděli delegáti, aby na vlastní oči spatřili jednu z nejmodernějších školních budov Československa. Léta ubíhala a škola získávala své renomé. Výborné byly výsledky žáků ve vědomostních soutěžích, ve sportovních kláních, ale i ve sběru druhotných surovin. Sbírali jsme kaštany, žaludy, byliny, pomáhali jsme na nedalekých polích s angreštem, rybízem, v sadech jsme očesávali jablka. Ocenění přicházela i za veřejně prospěšnou práci – odpracované brigádnické hodiny.

A nerostly jen počty ocenění, ale i počty žáků. Ve školním roce 1977/1978 školu navštěvovalo v rámci vyššího stupně 587 žáků a na nižším stupni bylo dětí 245. Hranice osmi set žáků byla pak překonána ještě několikrát za sebou.

Konec roku 1978 byl ve znamení teplého, téměř jarního počasí. Na Vánoce se ještě denní teploty pohybovaly kolem 10 stupňů nad nulou a pršelo, ale během svátků a hlavně v noci na 29. 12. došlo k nebývalému ochlazení. Arktický vzduch způsobil takřka okamžité zamrznutí veškerého hnědého uhlí, určeného k provozu tepláren. Stát vyhlásil uhelné prázdniny a stav kalamity vydržel až do konce ledna 1979.

Léta ubíhala. Vyznamenání, ocenění, slavnostní sliby pionýrů a jisker. Vystoupení žáků školy u příležitosti Dne horníků, oslav armády a MDŽ. Lampionové průvody, manifestace na počest VŘSR, fondy solidarity, nácvik spartakiády…a

Dne 30. 6. 1988 předal ředitel Valvoda pomyslné klíče od školy řediteli novému, panu Jiřímu Zímovi. Škola fungovala dál. Vyznamenání, ocenění, renomé výborně připravených žáků, jen ze soudružek učitelek se staly paní učitelky a zmizely některé soutěže s bizarními názvy. Desetiletí střídalo desetiletí a v roce 2008 byla ředitelkou školy jmenována paní Alena Lorenzová. Ženská ruka byla prakticky okamžitě vidět, nejen díky novému hygienickému zázemí. Také drátěné šatny vzaly za své a byly vyměněny za moderní šatní skříňky, stejně jako byly zrekonstruovány nevyhovující šatny v tělocvičnách. Začalo nám nově zvonit a do školy žáci chodí s čipy, díky nimž jsou rodiče v klidu a vědí, že jejich ratolest dorazila tam, kam měla. Změn se událo mnoho. Rekonstrukce školní jídelny, celková rekonstrukce školy, interaktivní tabule v každé třídě, nadstandardní počítačové vybavení všech kantorů. Výmalba školy, kterou navrhovaly samy děti, fotografická galerie na chodbách, ze které se dá vyčíst historie více jak deseti let zpátky. Úspěchy a ocenění, exkurze, soutěže, olympiády, výlety, celoškolní akce, projektové dny, dny otevřených dveří, sportovní dny, akce žákovské rady, recitační soutěže, soutěže talentové, módní přehlídky, akademie. Stovky hodin práce učitelského sboru, jejich ohromné nadšení pro práci, lásku k dětem a podpora vedení je to, co dnes dělá školu Václava Talicha školou jednadvacátého století, která se nemá za co stydět.

A i když jsme kvůli covidovým opatřením nemohli důstojně oslavit 50. výročí založení školy tak, jak jsme měli původně v plánu, slavnostní akademií v mosteckém divadle, i když si možná připadáme velmi podobně, jako před lety si učitelé a žáci připadali v době uhelných prázdnin, mnohému jsme se naučili. Naučili jsme se trpělivosti, shovívavosti, komunikaci na dálku, naučili jsme se oddělit podstatné od zbytečného a malicherné od závažného. Hledíme dopředu a vidíme, že naše práce má svůj smysl, že je naším posláním.

Šárka Mandincová - učitelka

50. výročí Základní školy, Most, Václava Talicha 1855 (proslov připravený do divadla)

Dne 3. ledna 2021 jsme se probudili do významného dne. Škola Václava Talicha slaví 50. narozeniny. Za 50 let prošlo naší školou mnoho žáků, kteří rádi vzpomínají na léta prožitá ve školních lavicích.

Co všechno viděly a slyšely zdi třeba jen jediné třídy? Co všechno by mohly vyprávět o tajemstvích klučičích partiček a dívčích přáních, o slibech, tajemstvích, prvních láskách, o slzách štěstí a někdy i smutku.

Jenom se zamyslete. Za 50 let existence školy. Kolik tun křídy bylo vypotřebováno, kolik polámaných pravítek, zapomenutých přezůvek a ztracených věcí by se za tu dobu dalo spočítat. Dovedete si představit, kolik vysvědčení muselo být vypsáno a podepsáno? Kolik žáků vyšlo poslední devátou třídu a kolik žáků se rádo vrací, aby si vybavili své vzpomínky?

Za dobu své existence 4. ZŠ vychovala tisíce chlapců a děvčat, řada z nich se později prosadila v celospolečenském měřítku. Někteří dosáhli vynikajícího postavení na poli umění, ve sportu, či ve veřejném životě. Mezi významné absolventy patří například badmintonistky Veronika Koldová a Veronika Dobiášová, mistr v šachu Miroslav Körschner, bývalá mluvčí ministerstva životního prostředí a významného tuzemského provozovatele internetového portálu Rita Gabrielová, cyklokrosový reprezentant Pavel Elsniz, plavec Tomáš Franta, miss aerobiku Monika Dieneltová, modelka Barbora Hačecká, výtvarnice Kateřina Kurucová, plavkyně Bára Matuščínová, či mistři v kickboxu Vojtěch Kortba a Jakub Vurm.

Vraťme se ale do současnosti. Škola se za poslední roky hodně proměnila, dnes se v šestadvaceti třídách vzdělává téměř šest set žáků, máme také jednu třídu přípravnou s patnácti dětmi, čtyři plná oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu, kde mají odpoledne paní vychovatelky na starost mladší i starší žáky. Ve škole pracuje spousta zájmových kroužků, děti si tak mohou zvolit ten, který je nejvíce láká.

Že škola je základ života, ví dnes opravdu každý. Zdůrazňuji slovo základ, protože svět se mění neuvěřitelně rychle. Některé pravdy ale zůstávají - učení vyžaduje píli, soustředění a motivaci, děti potřebují znát pravidla pro své chování. O tento základ se ve škole stará a snaží se ho naplnit třicet osm pedagogů a šestnáct správních zaměstnanců.

Pracuje zde žákovská rada, která má spoustu skvělých nápadů, namátkou zmíním jen některé z nich – čokoládový den, lesní den, 4. ZŠ má talent, spaní ve škole. Společnými silami vytvořili žáci desatero – základní pravidla chování a jednání žáků naší školy, pokud se nám ho podaří naplňovat, bude škola pro děti bezpečná, hodně je naučí a paní učitelky a páni učitelé mohou vymýšlet hry, soutěže, výlety, exkurze, které výuku zpestří.

K proměně školy průběžně dochází i ve vybavenosti moderními pomůckami, fondem učebnic. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, novým nábytkem, přibylo odborných učeben, máme dvě mobilní PC učebny, multifunkční učebnu (knihovna, 3D kino), novou učebnu jazyků a přírodních věd. Škola je plně bezbariérová. Ke sportovnímu vyžití slouží multifunkční hřiště a dvě tělocvičny. Využíváme dvě třídy v přírodě, arboretum. Všichni vyučující jsou vybaveni odpovídající technikou.

Proměnou prošlo i sociální zázemí školy, modernizována byla hygienická zařízení, školní jídelna, která vaří dvě jídla. Další proměnou, o které snili žáci celé školy, bylo vybudování šatních skříněk. Došlo k výměně oken, zateplení budovy a opravě střechy. Modernizace školy by nebyla možná bez úzké spolupráce se zřizovatelem, kterým je statutární město Most.

Na oslavy 50. výročí školy jsme chtěli všechny pozvat do Městského divadla v Mostě na kulturní program, který připravovali žáci se svými učiteli. Nečekali jsme, že se budeme vyrovnávat s pandemickou situací, onemocněním COVID – 19, který nám oslavy nedovoluje.

Do dalších let přeji všem zaměstnancům, žákům i rodičům, aby se nám stále dařilo, aby každý z nás chodil do naší školy, Školy pro život, rád.

Alena Lorenzová - ředitelka školy