Naše kolegyně Pavlína Petržilková Lišková v neděli porodila! A to krásně symbolicky ve chvíli, kdy se spustil záznam našeho představení “Betlémské hvězdy”, kde hraje panenku Marii a rodí nejznámější miminko na světě - Ježíška.

Pavlína Petržilková Lišková, herečka DVD Litvínov. | Foto: DVD Litvínov

Přejeme jí i její rodině jen to nejlepší - štěstí, zdraví, lásku, bohatství a všechno, co si budou přát. A té malé přejeme: Ať rodiče nezapomenou na oslavu pozvat všechny sudičky. Ať jí neposílají samotnou za babičkou skrz les. Ať neloupe a nejí chaloupku, na kterou narazí v lese (i kdyby byla perníková). Ať nekouše do jablka od neznámých lidí. Ať.....