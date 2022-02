Naposledy se hrálo před dvěma lety. Letos koncerty na Benediktu opět budou

Jsou to dva roky, co byl na Benďáku poslední koncert. V poslední lednový den roku 2020 přijel do Mostu do hotelu Benedikt koncertovat Manu Lanvin, a potom jsme už všechny další naplánovaná vystoupení museli průběžně rušit.

Jako první přijede duo DeadBeatz z Vídně. | Foto: Archiv Deníku