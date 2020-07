Najděte QR kódy a využívejte data zdarma

Objevujte Most a přitom využívejte neomezená data zdarma. Nyní to jde jednoduše díky akci Spolu po magnetové společnosti T-Mobile. Ve spolupráci s městem byla po Mostě vybrána zájmová místa, do nichž byl nebo ještě bude umístěn QR kód, s jehož pomocí si lidé mohou aktivovat do mobilu neomezená data po dobu 24 hodin (platí pouze pro T-Mobile).

Ilustrační foto | Foto: Deník/ J. Handrejch