Nadační fond autodromu podpořil mladé fotbalisty

Správní rada Nadačního fondu Autodrom Most vyhověla žádosti fotbalového klubu o příspěvek na podporu zhruba 100 dětí a mladých sportovců do 18 let, kteří trénují v areálu Baníku Souš.

Nadační fond autodromu podpořil mladé fotbalisty. | Foto: Autodrom Most