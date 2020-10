Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Meziboří vyhlašuje nábor nových členů do výjezdové jednotky. Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost na celý život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem lze dosáhnout profesionálních znalostí, které je potom možné využívat i v osobním životě.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Meziboří vyhlašuje nábor nových členů do výjezdové jednotky. | Foto: SDH Meziboří

Pokud splníte podmínky pro přijetí, budete zařazeni do výcviku, kde Vás seznámíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu a chuti. Pro přijetí do výjezdové jednotky SDH nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a dovednosti, jen chuť a čas se je naučit. Do výjezdové jednotky SDH se může přihlásit každý, který již dovršil 18 ti let, bez rozdílu pohlaví.