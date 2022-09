Během soutěžní přestávky odehráli mostečtí seriál menších turnajů regionální úrovně s názvem Letní liga SVČ Most. Vítězem seriálu se stal Jan Matuščín před Matyášem Vaníček a Ladislavem Turinkem.

Od následujícího týdne se ve Středisku volného času Most opět hraje šprtec každou středu. Zájemci se mohou hlásit na www.svc-most.cz/krouzky .

VÝSLEDKY:

Kadolec Open – Březí – billiard-hockey šprtec – Český pohár ČP36: 1. Adam Kuráň (Gunners Břeclav), 2. Vít Vondál (BHK IQ Boskovice), 3. Jan Matuščín, …, 8. Michal Justra, 13. Matyáš Vaníček, 21. Lukáš Michálek, 23. Jan Krmenčík (všichni BHC StarColor Most), 28. Jozef Matuščín (BHC Most), 48. Marek Těšitel, 51. Dalibor Sem, 54. Vít Kůřil (všichni BHC StarColor Most).

Letní liga SVČ Most – billiard-hockey šprtec – konečné pořadí: 1. Jan Matuščín, 2. Matyáš Vaníček, 3. Ladislav Turinek (všichni BHC StarColor Most), atd.

Jakub Hasil - BHC Most