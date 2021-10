Na dostihovém závodišti Hipodrom Most se poběží v sobotu 16. října Cena zimního favorita. Program mosteckého dostihového dne startuje už ve 12 hodin.

Vstupné: základní je 120 Kč, student do 26 let s platným studentským průkazem zaplatí 100 Kč, senior nad 60 let také 100 Kč. Děti do 140 cm výšky a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. (luk)