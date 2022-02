Bruslit je možné také v Mostě na ledě A – Benet arény. Od pondělí 21. do pátku 25. února vždy od 16.00 do 17.30 hodin. V sobotu 26. února od 10.00 do 11.30 a v neděli 27. února od 17.45 do 19.00 hodin.

Město Meziboří připravilo pro děti hru Jarňáče v Meziboří. Ta odstartuje 21.2.2022 a ukončena bude 25.2.2022. Zúčastnit se mohou čtyřčlenné týmy. Ať už kamarádů, kteří spolu v rámci hry budou komunikovat virtuálně, nebo týmy rodinné. Komunikace a spolupráce hráčů v týmech bude naprosto zásadní. Každý herní den zveřejníme a zadáme dva úkoly, které budou týmy plnit a čím rychleji a přesněji úkoly splní, tím se posunou blíž k výhře.

Na lyže je možné vyjet do Sport areálu Klíny. Tam je v provozu sjezdovka i vlek Poma. A každý den je večerní lyžování s lanovkou i vlekem K1.

Je také možné každý den o jarních prázdninách vyjet vláčkem do Krušných hor na Moldavu. A to z Mostu.

Středisko volného času v Mostě pořádá tábor s výlety a aktivitami v SVČ v ceně 1 000 korun za pět dnů. Aktuálně je obsazeno a přijímá již jen náhradníky. Děti čeká výlet do laser arény, planetária nebo cirkus parku v Teplicích.

Je také možné vydat se na Zimní stezku se SVČ Most. Tu najdete do 27. února v areálu Benedikt v Mostě. Připravena je zde hra s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích je vhodná pro děti ve věku 2 – 5 let v doprovodu rodičů. Za splnění úkolů čeká děti v recepci SVČ Most sladká odměna.

Mostecké centrum Radost připravilo pro děti od 5 do 16 let týden program plný her, soutěží, vyrábění, výletů a zábavy. Čekají je hrátky na sněhu, bowling na Benediktu, řádění v Jump aréně a výlet do pražského Zemědělského muzea. Cena je 1 900 korun.