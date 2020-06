„O víkendu se tak například v areálu autodromu loučil se svobodou jeden muž. Rozlučku si se svými kamarády užil také za volantem okruhového speciálu OCR na velkém závodním okruhu,“ potvrdil obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek.

Výjimkou však nejsou ani samotné sňatky, kdy si páry řeknou své ano právě na autodromu a jejich první společná svatební cesta vede po místní závodní dráze. „S nadsázkou se tak dá říct, že páry u nás vstupují do manželství poněkud závratnějším tempem,“ usmívá se Krafek. „Uspořádat můžeme prakticky jakoukoli akci na míru. Disponujeme také cateringovým týmem, menu na celý den šéfkuchař sestaví podle přání zákazníka a samozřejmě podle počtu zúčastněných osob. Zázemí připravíme ve VIP stanu nebo v servisních boxech, opět záleží na výběru klienta,“ upřesnil.

Autodrom ožívá po pauze vynucené vládními opatřeními proti šíření koronaviru a nemoci covid-19. V současné době je povolená účast na akcích maximálně 300 osob. „Mohli jsme tak obnovit testování a tréninky jednotlivců a týmů, zatím jen tuzemských. Režim na hraničních přechodech by se měl vrátit k normálu v polovině června. Do areálu už znovu může i veřejnost. Fungují opět kurzy bezpečné a sportovní jízdy. Otazníky panují nad závodními víkendy. Zejména to, zda budou přístupné divákům,“ doplnil Jakub Krafek.

Pozvolný návrat k běžnému režimu je podle Krafka ideální příležitostí k rezervaci některé ze služeb nebo zážitkového programu autodromu. „Blíží se léto s výhledem příjemného počasí. Vzhledem k okolnostem jsou ještě některé termíny volné, potěšit je možné zakoupením dárkového poukazu také své blízké či známé. Navíc umíme připravit i nevšední aktivitu skutečně na míru, vždy se dohodneme a vyjdeme vstříc,“ doplnil manažer autodromu.

Jan Foukal - Autodrom Most