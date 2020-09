„Původně jsme měli svádět boje na proslulém francouzském okruhu už letos, z důvodu zamezení šíření nemoci covid-19 byl ale závod přeložen na příští rok. O to víc jsme přivítali, že nám vedení společnosti Autodrom Most umožnilo vyzkoušet si dlouhodobě připravovanou techniku už nyní. Navíc na dráze, která má parametry nejlepších evropských okruhů,“ vysvětlil člen spolku Le Mans Redux a designérského studia Olgoj Chorchoj Michal Froněk.

Za volantem sportovní verze oblíbeného vozu Aero Minor, který se s českou posádkou Otto Krattner a František Sutnar úspěšně zúčastnil vytrvalostního závodu Le Mans v roce 1949, se vystřídali vedle Michala Froňka i další členové spolku: Jaroslav Prášek, Zdeněk Kašpar a David Karásek. Jejich cílem je vrátit slavného veterána v dobré kondici na start neméně slavného závodu po více než sedmdesáti letech.

Vůz Škoda Sport, účastník závodu Le Mans 1950, v Mostě pilotovali Michal Velebný a Stanislav Kafka. Do kokpitu Talbotu Lago, který byl vyroben na počátku 50. let, usedl František Kudela. Na dráze nechyběly ani okruhové speciály OCR v barvách partnera časomíry autodromu, společnosti BOHEMATIC. „Nešlo samozřejmě o honění nejlepších časů, motivací bylo si jízdy co nejvíce užít. A to se vydařilo dokonale,“ zhodnotil testování na severu Čech Michal Froněk.

Jan Foukal - Autodrom Most