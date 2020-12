Projekt Vánočního městečka vznikl na základě vzájemné spolupráce zaměstnanců MŠ Erbena, dětí a rodičů. Cílem vánočního projektu bylo vzájemné propojení a radostné prožívání předvánočního času a adventu.

Projekt Tajemství staré hračky navázal na vánoční. Hlavní myšlenkou byla pohádka, příběh, vyprávění, literární tvorba, a to vše se odehrálo v dětských představách a také babiččině staré truhle. Přijďte se podívat do muzea, jak se jim to povedlo.

Od 3. prosince 2020 do 28. ledna 2021.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě