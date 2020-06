Muzejní knihovna, v zastoupení Aleny Kvapilové a Diany Kvapilové, ve spolupráci s kurátorem sbírky nábytku Miroslavem Vrbou, připravila malou výstavu ve formě příběhu vzpomínek jedné obyčejné ložnice z třicátých let o nelehké době svých majitelů, německé a české rodiny.

Výstava začíná v úterý 2. června potrvá až do 25. Října, v běžné otevírací době Út - Pá 12 - 18 hodin, Ne - svátky 10 - 18 hodin. Vstupné je 30 Kč, snížené 15 Kč (studenti a senioři), děti do 6 let zdarma.

Jitka Klímová - Oblastní muzeum a galerie v Mostě