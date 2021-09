A inspirací pro Obrnice by mohlo toto město být pro to, že v obci sídlí nejznámější český výrobce plastikovým modelů a doplňků k nim Eduard Model Accessories.

Zdejší město Shizuoka na ostrově Honšú je domovem modelářských firem Tamiya a Bandai, navíc se pyšní tím, že je tak hlavním městem plastikových modelů světa. Japonské město ležící západně od Tokia, inspirované plastikovými stavebnicemi, nedávno spustilo iniciativu a instalovalo do ulic funkční poštovní schránky v podobě, v jaké jsou do krabic vložené rámečky jednotlivých dílů ve stavebnicích modelů aut, letadel, lodí nebo vojenské techniky.

Ráda bych se se čtenáři Mosteckého deníku podělila o nápad, na který jsem narazila na sociální síti facebook a který by třeba mohl být inspirací pro obec Obrnice. Pro nápad jsem si pomyslně zajela až do dalekého Japonska.

