První z této dvojice představuje Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland, která se uskuteční na závodním okruhu Sachysenring ve dnech 17. až 19. června. Tento podnik, který bude probíhat pouhou hodinu jízdy od českých hranic, představuje nejbližší závody série MotoGP pro české fanoušky. Poprvé od roku 2019 bude tento závodní víkend probíhat bez jakýchkoliv omezení souvisejících s onemocněním covid-19.

Očekává se, že německý závodní okruh během tří dnů navštíví 200 000 diváků. Pro ty bude vedle samotných závodů připraven bohatý program, který nabídne mimo jiné dva doprovodné závody Northern Talent Cup a Red Bull MotoGP Rookies Cup, 11 videoobrazovek, výstavu historických motocyklů, Red Bull Motodrom, party a obrovský kemp. Na středu 15. června večer je plánován charitativní běh a ve čtvrtek 16. června odpoledne se odehraje Pitlane Walk.

Ceny vstupenek na Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland startují na částce 29 eur. Důležitou informací je i to, že parkování je zdarma a na samotný Sachsenring je z parkoviště zajištěna bezplatná kyvadlová doprava.Vstupenky na akci lze zakoupit již nyní on-line: www.adac.de/motogp

Neméně důležitou, tentokrát ale už domácí, akci pro fanoušky závodů silničních motocyklů představuje vrchol letošní sezony motoristického sportu v České republice, kterým je Prosecco DOC Czech Round série WorldSBK. Tento podnik, v němž startují nejrychlejší silniční stroje značek Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda a BMW, a odehrávají se během něj i závody třídy World SSP, WorldSSP300, Evropský pohár Yamaha R3 bLU cRU a Northern Talent Cup, bude od 29. do 31. července hostit Autodrom Most.

Vedle samotných závodů se mohou fanoušci těšit i na řadu doprovodných akcí a atrakcí, z nichž lze zmínit například vystoupení kaskadéra Martina Krátkého, promotérskou Paddock show a k dispozici budou i velkoplošné obrazovky pro komfortnější sledování dění na trati. Autodrom Most návštěvníkům navíc nabídne vstup do paddocku a procházku po pit lane s autogramiádou jezdců v ceně vstupenky. Potěší určitě i to, že celá akce bude probíhat bez jakýchkoliv omezení souvisejících s onemocněním covid-19 a návštěvníci do 18 let mají vstup zdarma. Vstupenky lze nyní zakoupit on-line za zvýhodněné ceny, které začínají už na 990 Kč: www.superbike-most.cz.

V rámci spolupráce obou závodních okruhů bude možné v průběhu konání MotoGP na Sachsenringu koupit zvýhodněné vstupenky na WorldSBK v Mostě. Během WorldSBK v Mostě si pak budou moci fanoušci pořídit zvýhodněné vstupenky na Sachsenring na příští rok.

Radek Laube – Autodrom Most