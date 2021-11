Celková devátá příčka znamenala pro Marka Těšitele zisk trofeje pro nejlepšího staršího žáka. Přísnější měřítko snesou i výkony třináctého Michala Justry, čtrnáctého Lukáše Michálka a patnáctého Jakuba Hasila. Vítězem turnaje se stal Martin Vrána z brněnského Doudeen Teamu a pojistil si tím prvním místo v Českém poháru. Hrál se také turnaj regionální soutěže – United Energy Severočeského poháru. Zvítězil David Koman. Další turnaj je naplánován do Střediska volného času Most již na tento pátek 12. listopadu. V rámci tradiční akce „24 hodin stolního hokeje“ se bude hrát nejen šprtec, ale i táhlový hokej Chemoplast a air-hockey. Akce je součástí projektu Tipsport Sportuj s námi.

Výsledky:

Boskovice „30“ – billiard-hockey šprtec (kat. ČP12): 1. Martin Vrána (Doudeen Team), 2. Miroslav Škorpík (BHC Dragons Modřice), 3. Vojtěch Brauner (Gunners Břeclav), …, 7. Matyáš Vaníček, 9. Marek Těšitel, 13. Michal Justra (všichni BHC StarColor Most), 14. Lukáš Michálek (Netopýři Most), 15. Jakub Hasil, 33. Dalibor Sem, 41. Jan Matuščín (BHC StarColor Most), 42. Jozef Matuščín (BHC Most), 45. Jan Krmenčík (SVČ Most), 47. Ladislav Turinek (BHC StarColor Most), 52. Lukáš Bušo (SVČ Most)

Pohár United Energy III. - Most – billiard-hockey šprtec (kat. Severočeský pohár): 1. David Koman (Černí Tygři 3.ZŠ Most), 2. Adam Bárta, 3. Vojtěch Kubišta (oba Netopýři Most), atd.

Jakub Hasil – BHC Most