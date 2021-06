Projekt podporovaný společností ORLEN Unipetrol úspěšně zarybňuje Bílinu již od roku 2010 a snaží se u dětí ze základních škol vzbudit zájem o životní prostředí. Celkové množství ryb vysazených do tohoto významného severočeského vodního toku již atakuje hranici deseti tun a jejich hodnota činí necelý milion korun.

„Vypouštění ryb do řeky Bíliny je vždy velkým zážitkem. Proto máme velkou radost, že po roční pauze kvůli koronavirové pandemii u toho mohly být znovu děti. Po mnoha měsících protipandemických opatření to je velká vzpruha pro tělo i duši, což ještě umocnila přítomnost Jakuba Petružálka z hokejového klubu HC Verva Litvínov,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, a dodává: „Tímto způsobem se snažíme v dětech vzbuzovat zájem o životní prostředí a formou her je také seznamujeme s podivuhodným světem vodních živočichů a celého ekosystému provázaného s vodními toky. Už teď se těšíme na podzim, kdy do řeky vypustíme další ryby.“

„Do Bíliny jsme vysadili celkem 170 kilogramů ryb. Jednalo se o původní druhy: cejny, cejnky, plotice, perlíny, nechyběli ani hrouzci, okouni, štiky, dva sumci a zároveň pro zpestření i dva úhoři. S ORLEN Unipetrolem vysazujeme ryby dvakrát do roka. Je to vidět i na úlovcích rybářů. Populace ryb se obnovuje a i rybáři jsou poměrně úspěšní v lovu,“ říká Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu.

Akci, která se uskutečnila nedaleko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, podpořil také hokejový klub HC Verva Litvínov, který má mezi dětmi na Mostecku mnoho fanoušků. Kromě zábavně - naučného programu v podání Ekologického centra Most a samotného vysazování ryb čekal na žáky 18. ZŠ v Mostě jako velké překvapení vynikající hokejista a vášnivý rybář Jakub Petružálek, který si ve své úspěšné kariéře zahrál mimo jiné v NHL, KHL a ve finské i švédské lize a góly střílel rovněž v dresu české národní reprezentace. „Jsem velmi rád, že se do rybářského světa i do přírody takto zapojují děti ze základních škol. Myslím si, že je to jenom ku prospěchu,“ říká Jakub Petružálek, jehož sportovní kariéra je úzce spjata s hokejovým klubem HC Verva Litvínov, a který na sebe prozradil, že si před nedávnem obnovil rybářský lístek a lovu ryb se ve volném čase věnuje především na rybníce.

Žáci 4.A z 18. ZŠ v Mostě se od rybářů a pracovníků Ekologického centra Most dozvěděli různé zajímavosti ze života ryb v českých řekách, ale také o samotné řece Bílině, která protéká pod hradem Hněvín. Děti tak již nyní vědí, čím se jednotlivé druhy ryb živí i jakými životními stádii musí projít, aby se z oplodněné jikry stala ryba připravená pro vysazení do Bíliny.

ORLEN Unipetrol podporuje severočeské rybáře v rámci své strategie trvale udržitelného podnikání a firemní společenské odpovědnosti. Prioritou je trvalý rozvoj firmy a jejích vztahů s místními komunitami v oblastech vzdělávání, sociálních otázek a životního prostředí. Od roku 2010 je součástí CSR aktivit také společný projekt s Českým rybářským svazem, jehož cílem je revitalizace řeky Bíliny a návrat pestrého života do jejích vod. ORLEN Unipetrol spolupracuje rovněž s rybáři na Labi, kde jsou ryby vysazovány v těsné blízkosti výrobního závodu Spolana Neratovice.

Pavel Kaidl - tiskový mluvčí ORLEN Unipetrol