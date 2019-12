V Domově pro seniory Jiřího Wolkera zpívalo 20 osob, v Domově pro seniory Barvířská 56 osob, v Domově pro seniory Antonína Dvořáka 17 osob, v Penzionu pro seniory Albrechtická 20 osob, v Penzionu pro seniory Ke Koupališti 27 osob, v Penzionu pro seniory Komořanská 26 osob a z Pečovatelské služby dalších 10 osob. Celkem tedy zpívalo 176 lidí, ke kterým se ještě přidaly ženy z Tělovýchovné jednoty Slavie Most v počtu 12 osob.

Zajímavostí bylo, že jsme si zazpívali na svých zařízeních také společně s kvartetem Severočeské filharmonie Teplice. Ženy tělovýchovné jednoty Slavie Most hrály do 18 hodin svůj vánoční turnaj v bowlingu a hned následně vzaly do rukou texty koled a společně si zazpívaly.

Nádherná celorepubliková akce spojila lidi v jednu ohromnou skupinu, naladěnou na společnou notu.

Helena Houšková,

kulturně výchovná pracovnice MSSS Most