Mostečtí lvi zveřejnili soupisku

Opět chtějí hrát v II. hokejové lize prim a samozřejmě na špici. To koneckonců potvrzuje soupiska, kterou na svém webu zveřejnil klub Mostečtí lvi. Cílem je dostat se do play off.

Také v další sezoně bude oblékat dres Mostu centr František Bakrlík. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš