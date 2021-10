Petr Václavík – SK Leon Most

Závodníci z SK Leon Most se této akce zúčastnili a dosáhli skvělých výkonů:

Foto: SK Leon Most

Mostečtí kickboxeři brali medaile při MS v Rakousku. | Foto: SK Leon Most

Během uplynulého víkendu 24. – 26. září proběhly v rakouském městě Wegrein světové hry bojových umění. V rámci těchto her proběhlo mistrovství světa v kickboxu asociace WKU.

