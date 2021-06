Výrazných úprav se dočkal v minulých dnech velký okruh mosteckého autodromu. Je tak nyní plně připraven na závodní víkend mistrovství světa superbiků MOTUL FIM Superbike World Championship, který bude mít na severu Čech historickou premiéru začátkem srpna.

Mostecký okruh prošel zásadními úpravami, vyžádaly si přes 15 milionů korun. | Foto: Autodrom Most

Investice si vyžádala více než 15 milionů korun. „Po rozhodnutí uspořádat ve spolupráci s Automotoklubem Most tento závod jsme po konzultaci s komisaři Mezinárodní federace motocyklistů FIM přistoupili k zásadním zásahům do prostoru závodního okruhu tak, aby byl maximálně bezpečný pro jezdce i diváky,“ uvedl sportovní ředitel společnosti AUTODROM MOST Jindřich Hrneček.