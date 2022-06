Již několik let vstupují do našeho života oblíbené muzejní noci a je připomínán Mezinárodní den muzeí, ale už méně je známo, že podobný den patří i archivům: Mezinárodní den archivů je už několik let slaven 9. června. A podobně jako v případě muzeí, i archivy při příležitosti svého mezinárodní dne otevírají své brány a zvou návštěvníky na své nejrůznější akce, aby jim ukázaly bohatství historických dokumentů, jež tvoří nedílnou součást kulturního dědictví společnosti, a připomněly nezastupitelné místo a význam, který archivům přísluší.

Mezinárodní den archivů vznikl rozhodnutím Mezinárodní archivní rady v roce 2007 u příležitosti 60. výročí existence této celosvětové organizace. Vzhledem k tomu, že Mezinárodní archivní rada byla založena roce 1948 v den, který nesl datum 9. června, byl pro svátek archivů vybrán právě tento termín. Poprvé si archivy připomněly svůj den v roce 2008 a od roku 2009 je slaven i v České republice.

Martin Myšička – vedoucí Státního okresního archivu v Mostě