Nebudou chybět dětské závody 211 Kids Cup ani nezávodní Family Run, noční běh NN Night Run na 10 km a charitativní Avon běh na 5 km. Účastníci obdrží po absolvování běhu medaili.

Trasy

NN Night Run 10 km hlavní závod – 2 okruhy 5 Km

Avon běh za zdravá prsa 5 km – 1 okruh

Dětské závody 211 Kids Cup – 1 – 4 okruhy okolo náměstí

Family Run – nezávodní rodinný běh 2 km

Program

16:00 – 17:15

Registrace dětských závodníků 211KIDS CUP

16:00 – 18:45

Registrace FAMILY RUN

16:00 – 20:00

Registrace a výdej startovních balíčků AVON BĚH

16:00 – 21:00

Registrace a výdej startovních balíčků NN NIGHT RUN

17:00 – 23:05

Otevření úschovny a šatny

17:30 – 17:40

Vystoupení Taneční studio KH

17:45 – 18:30

Start dětských závodů 211KIDS CUP

18:35 – 18:45

Vyhlášení dětských závodů 211 Kids Cup

18:45 – 18:55

Vystoupení Taneční studio KH

19:00 – 19:15

Řazení běžců na start a rozprava k běhu Family Run

19:15 – 19:30

Start FAMILY RUN

19:40- 19:50

Vystoupení Taneční studio KH

20:00- 20:10

Rozcvička

20:15 – 20:30

Řazení běžců na start a rozprava k závodu Avon Běh

20:30 – 20:30

Start 5 km AVON BĚH

21:00 – 21:10

Rozcvička

21:15 – 21:30

Řazení běžců na start a rozprava k závodu NN Night Run

21:30 – 21:30

Start 10 km NN NIGHT RUN

22:45 – 23:00

Vyhlášení

23:05 – 23:05

Uzavření úschovny a šatny

23:05 – 23:05

Konec



Strartovné a registrace

STARTOVNÉ 2020

Registrace ONLINE:

do 3.8.2020 do 22:00

Registrace ONLINE:

4.8. – 11.8.2020 do 22:00

Registrace NA MÍSTĚ:

15.8.2020 dle propozic

NN NIGHT RUN s balíčkem

500 Kč

500 Kč

Není možné

NN NIGHT RUN bez balíčku

Není možné

Není možné

500 Kč

AVON BĚH s balíčkem

500 Kč

500 Kč

Není možné

AVON BĚH bez balíčku

Není možné

Není možné

500 Kč

AVON BĚH RT s balíčkem

800 Kč

800 Kč

Není možné

AVON BĚH RT bez balíčku

Není možné

Není možné

800 Kč

OFICIÁLNÍ funkční tričko

400 Kč

Není možné

Není možné

NUTREND FAMILY RUN

150 Kč s bavlněným tričkem a balíčkem

150 Kč s balíčkem bez trička

200 Kč bez trička

211 KIDS CUP

150 Kč s balíčkem

150 Kč s balíčkem

200 Kč bez balíčku



Registrace probíhá pomocí online formuláře.

Děti do 15 let věku, musí v den závodu odevzdat souhlas zákonného zástupce.

S průkazem ISIC sleva pro studenty 30% na závody NN Night Run a Avon Běh u základního startovného.

Registrace je platná až po připsání finanční částky na účet pořadatele.

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně. Počet startujících je limitován na 1500 startujících na trať 10 km a 1000 startujících na 5 km trať.

Úzávěrka přihlášek on-line je 11. srpna 2020 do 22:00 hodin nebo do naplnění kapacity závodů jednotlivých běhů. Pokud nebude naplněna kapacita, bude i možnost registrace na místě – stan “ Nové registrace“.