Zvítězil Martin Vrána z brněnského Doudeen Teamu. Jednu z trofejí si odvezli i mostečtí, a to díky Oliveru Čermákovi (SVČ Most), který byl nejlepší v hodnocení starších žáků. V hodnocení klubů obsadil BHC Most třetí místo.

Pořadí mosteckých hráčů: 7. Michal Justra (BHC StarColor Most), 20. Jakub Hasil (SVČ Most), 21. Jan Krmenčík, 22. Lukáš Michálek, 37. Marek Těšitel, 38. Dalibor Frýba (všichni BHC StarColor Most), 39. Oliver Čermák (SVČ Most), 48. Matyáš Vaníček, 51. Vít Kůřil, 61. Dalibor Sem (všichni BHC StarColor Most), 62. Lukáš Bušo (SVČ Most).

Ve středu 23. února se v SVČ Most koná air-hockeyový turnaj, v pátek 4. března proběhne tamtéž i turnaj šprtcový. Pozvánky na obě akce najdou zájemci na www.svc-most.cz. V neděli 27. února jedou mostecké „áčko“ i „béčko“ k zápasům druhé ligy družstev billiard-hockeye šprtce do Boskovic.

Jakub Hasil - BHC Most